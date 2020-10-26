Фото: Пресс-служба киностудии "Союзмультфильм"​

Киностудия «Союзмультфильм» выбрала окончательный образ Зайца для новых серий мультипликационного сериала «Ну, погоди!». Творческая группа долго подбирала современного Зайца – всего было создано около 30 вариаций озорного героя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз», – отмечает генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.

Персонаж заговорит голосом шоумена Дмитрия Хрусталева. Ранее сообщалось, что Волка доверили озвучивать Гарику Харламову.

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди!», первые серии которого выйдут в 2020 году, будут представлены три новых персонажа второго плана – добрый барсук Тима, изобретательный ежик Шу, а также активная и веселая косуля Уля.

Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии.

Первый сезон будет состоять из 52 серий. Премьера ожидается зимой.