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Стал известен финальный образ Зайца из новых серий «Ну, погоди!»

Марьям Ибрагимова
26 октября, 2020 11:55
2 мин
Фото: Пресс-служба киностудии "Союзмультфильм"​
Фото: Пресс-служба киностудии "Союзмультфильм"​

Киностудия «Союзмультфильм» выбрала окончательный образ Зайца для новых серий мультипликационного сериала «Ну, погоди!». Творческая группа долго подбирала современного Зайца – всего было создано около 30 вариаций озорного героя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз», – отмечает генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.

Персонаж заговорит голосом шоумена Дмитрия Хрусталева. Ранее сообщалось, что Волка доверили озвучивать Гарику Харламову.

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди!», первые серии которого выйдут в 2020 году, будут представлены три новых персонажа второго плана – добрый барсук Тима, изобретательный ежик Шу, а также активная и веселая косуля Уля.

Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии.

Первый сезон будет состоять из 52 серий. Премьера ожидается зимой.

темы
Союзмультфильм
Ну, погоди!
мультфильм
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