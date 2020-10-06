Скоропостижно скончался ведущий «Радио 7» Рубен Акопян

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В возрасте 48 лет скончался ведущий «Радио 7 на семи холмах» Рубен Акопян. По предварительной информации, он умер от остановки сердца.

Акопян был ведущим шоу «Однажды в городе». Он проработал на радио 25 лет.

Поклонники и слушатели оставляют соболезнования и слова благодарности под публикациями Акопяна в Instagram.

Акопян родился в Армении в 1972 году, окончил Ереванский государственный университет. Он работал на «Радио 7» с 2009 года, говорится на сайте радиокомпании.

В июле сообщалось о смерти ведущего прогноза погоды на НТВ Александра Беляева.