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Культура
Скоропостижно скончался ведущий «Радио 7» Рубен Акопян
6 октября, 2020 10:56
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В возрасте 48 лет скончался ведущий «Радио 7 на семи холмах» Рубен Акопян. По предварительной информации, он умер от остановки сердца.
Акопян был ведущим шоу «Однажды в городе». Он проработал на радио 25 лет.
Поклонники и слушатели оставляют соболезнования и слова благодарности под публикациями Акопяна в Instagram.
Акопян родился в Армении в 1972 году, окончил Ереванский государственный университет. Он работал на «Радио 7» с 2009 года, говорится на сайте радиокомпании.
В июле сообщалось о смерти ведущего прогноза погоды на НТВ Александра Беляева.
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