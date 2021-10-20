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Культура
«Сказались перегрузки»: Сергей Безруков госпитализирован в больницу с COVID
20 октября, 2021 09:48
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Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Народный артист России Сергей Безруков заразился COVID-19. Об этом он рассказал своим поклонникам сам.
«Сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного», - пояснил актер.
Он попросил не беспокоиться за него и заверил, что ситуация находится под контролем, поскольку болезнь протекает в легкой форме.
Безруков решил не терять время зря и взялся за книги. Сейчас артист перечитывает «Приключения Эраста Фандорина» - известнейший цикл Бориса Акунина, повествующий о приключениях одноимённого сыщика в дореволюционной России.
«Всё будет хорошо», - заключил Безруков, пожелав своим подписчикам в Instagram любви, здоровья и добра.
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