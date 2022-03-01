Сергей Лавров заявил о предстоящей смерти российских кинотеатров на фоне ситуации с Украиной
Без голливудских фильмов российские кинотеатры попросту не выживут. Такое мнение выразил редактор отдела статистики журнала «Кинобизнес сегодня» Сергей Лавров.
Напомним, ранее американские компании Walt Disney, Sony и Warner Bros. приостановили показы своих кинокартин в России из-за того, что на Украине идет спецоперация.
По словам Лаврова, отечественный кинематограф не сможет спасти кинотеатры, поскольку он не приносит денег, а независимые релизы собирают слишком мало средств. При этом он считает странным тот факт, что официальные лица вышеупомянутых киностудий не стали выступать с соответствующими заявлениями, так что, может быть, приостановка показов - просто слухи, предположил эксперт, передает телеканал «360».
Ранее сообщалось, на премьеру каких фильмов россияне не смогут попасть из-за решения Владимира Путина по Украине.