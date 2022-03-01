Walt Disney, Sony и Warner Bros. остановили прокаты своих фильмов в России
Крупнейшие американские киностудии Walt Disney, Sony и Warner Bros. выступили категорически против российской спецоперации на Украине. С целью донести негодование, они приостановили показы своих фильмов в России.
Сперва на развернувшуюся в соседней от РФ республике ситуацию отреагировал Walt Disney. Стало известно, что прокатный фильм «Я краснею» от Pixar, премьера которого была запланирована на 10 марта, россияне пока не увидят.
Warner Bros. отменила в нашей стране выход самой ожидаемой кинокартины «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. В компании выразили надежду, что конфликт в скором времени будет исчерпан и стороны придут к соглашению.
Sony тоже решила не оставаться в стороне и присоединилась к решениям коллег, объявив о приостановке всех грядущих релизов, включая «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли, передает The Washington Post. Как долго будет длиться бойкот, неясно.