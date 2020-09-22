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Сегодня российские интернет-пользователи видят дудл в честь автора словаря Сергея Ожегова

Лилия Караева
22 сентября, 2020 18:20
1 мин
Дудл
Google

Сегодня все российские интернет-пользователи видят в поисковике Google дудл (логотип, стилизованный в честь какого-либо события) в стилистике советских плакатов, посвященный автору толкового «Словаря русского языка» Сергею Ожегову. В остальных странах изображение посвящено другим событиям.

Компания выпустила дудл в честь 120-летия языковеда. Она также создала маску в Instagram, чтобы пользователи могли узнать, какое слово их характеризует, передает телеканал «360».

В блоге Google говорится, что 22 сентября компания вместе с россиянами празднует юбилей человека, создавшего стандарт русской словесности.

Ожегов родился в 1900 году в Тверской губернии. С конца 1920-х годов он работал над толковым словарем русского языка. Первое издание вышло в 1949 году, всего их было 28. Словарь включает 80 тысяч слов и выражений. Он считается единственным относительно полным словарем русского языка.

Google выпускает дудлы в честь тех или иных людей и событий с 1998 года. Как правило, поводом становится годовщина со дня рождения человека, внесшего вклад в науку и мировую культуру.

темы
Google
Сергей Ожегов
словарь
дудл
1 мин