Саратовский омбудсмен требует проверить клип певицы Алены Швец после падения девочки с высотки
Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя обратилась в Роскомнадзор - её смущает клип «Две девочки» 20-летней певицы Алены Швец. По мнению омбудсмена, именно из-за этого ролика 11-летняя девочка упала с 9-го этажа.
Известно, что пострадавшая очень любит творчество Швец. Однако, как считает Загородняя, хорошего в «продукте» артистки мало. Например, в том же клипе явно прослеживается пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации: по сюжету лирическая героиня влюблена в свою подругу. Поначалу их отношения складываются благополучно, но в результате рушатся из-за гомофобно настроенной матери возлюбленной.
Уполномоченная считает, что клип напрямую нацелен на детей, хотя точный возраст героинь определить довольно непросто. Кроме того, Загородняя усмотрела в песне призыв к совершению самоубийства, передают «Свободные новости».
Примечательно, что омбудсмен выступает категорически против буллинга, которому подвергаются дети и подростки, заподозренные окружающими в гомосексуальности, при этом она убеждена - разрушительное поведение является результатом сексуальной ориентации, а не гомофобии.
Ранее сообщалось о том, что ведущие отечественные СМИ и онлайн-ресурсы начнут маркировать в сети фейковую информацию.