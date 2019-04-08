Россия проводила Алексея Булдакова в последний путь
Россия проводила Алексея Булдакова в последний путь

Эксклюзивное видео. В Москве состоялась церемония прощания с российским актером

В столичном Доме кино состоялось прощание с известным российским актером Алексеем Булдаковым, который скончался 3 апреля на гастролях в столице Монголии Улан-Баторе от тромбоэмболии.

Интернет-издание «Русская Планета» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея Ивановича Булдакова в связи с его безвременным уходом.

Проститься с актером пришли коллеги по работе и некоторые деятели искусства, политики и культуры.

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