Россия проводила Алексея Булдакова в последний путь

В столичном Доме кино состоялось прощание с известным российским актером Алексеем Булдаковым, который скончался 3 апреля на гастролях в столице Монголии Улан-Баторе от тромбоэмболии.

Интернет-издание «Русская Планета» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея Ивановича Булдакова в связи с его безвременным уходом.

Проститься с актером пришли коллеги по работе и некоторые деятели искусства, политики и культуры.