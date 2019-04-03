Жизнь и смерть «по Булдакову»

Как только становится известно о кончине русского актёра, СМИ почти автоматически начинают отрабатывать версию «известной актёрской болезни», погубившей замечательных Владимира Высоцкого, Олега Даля, Александра Соловьёва, Владислава Галкина и многих других.

Актёры, в большинстве своём, пьют. Это факт. И нередко преждевременно уходят из жизни в зените славы, не доиграв, быть может, своих самых главных ролей.

Люди, знавшие Булдакова, по «белорусскому периоду», когда он работал в театре-студии киноактёра в Минске, свидетельствуют, что «дядя Лёша» был «не без греха». Но то Белоруссия, где актёры зарабатывают мизерные деньги (средняя ставка актёра в театре около 13000 рублей).

В России царят «волчьи законы дикого капитализма». И прийти на съёмки пьяным — значит заработать себе «актированную смену», которая автоматом будет отминусована от твоего актёрского гонорара.

В мою бытность редактором и вторым сценаристом, работавшим в поле, на съёмочной площадке, пьяными на съёмки приходили единицы. Как правило, это были самые «прославленные» и «великие», готовые в любом «творческом состоянии» изобразить на площадке что угодно и даже переиначить снимаемую сцену так, что она вполне укладывалась в канву сюжета фильма или сериала.

В последние годы Булдаков не пил. Во-первых, «волчьи законы» требовали трезвости в театре и кино. Во-вторых, возраст. На момент ухода ему было 68 лет. В-третьих, эпоха главной русской «Особенности…» безвозвратно ушла.

«Кирять» сегодня — удел зажравшихся мажоров. Приоритеты изменились. Простому русскому человеку заработать бы денег на старость, да детям на хотя бы относительно безбедное существование в стране, где всё всегда было традиционно непредсказуемо.

Он был из тех, к кому успех приходит поздно

Обычное детство. Простая семья из Алтайского края. Бокс и борьба — традиционные способы развлечения и самореализации для мальчиков, которые росли в 50-60-е годы ушедшего столетия. Два брата. Две сестры. Отец – шофёр. Мать – доярка. Никакого намёка на творчество.

В семье все жили по «старому русскому укладу» — маленькие дети привлекались к труду в тот момент, когда начинали более-менее твёрдо стоять на ногах. Алексей, как и его братья/сёстры, с малых лет умел наколоть дров, досмотреть скотину, выполнить поручения родителей в огороде, по которому, как и по всей родной деревне Макаровка, бегал босиком.

Из Макаровки в Павлодар

Переезд в городок Алтайского края повлиял на мечты и стремления Лёши. Тянуло в небо. Ходил в авиакружок. Мечта стать лётчиком дисциплинировала. Родители внушили, что штурвал самолёта никогда не доверят «лишь бы кому». И он учился получше. А хулиганил поменьше.

Один раз намылился с ребятами в «кинишку». Там показывали «Большую жизнь» с Петром Алейниковым. Кино так понравилось юному Булдакову, что он позабыл, позабросил мечты о небе и стал грезить актёрской профессией.

А образование? Не было у него никакого классического театрального образования. Никаких тебе ГИТИСов и ВГИКов. За плечами Алексея Ивановича молодежная театральная студия и год работы в Павлодарском драматическом театре имени Антона Павловича Чехова. А ещё — служба в армии. Та ещё школа, которая, как окажется при работе над образом прославившего актёра генерала Иволгина, была вовсе не напрасна.

Демобилизовавшись, Булдаков поехал в Томск. Неплохо начал в тамошнем театре, да вот беда — разругался с руководством. Пришлось идти работать на завод. Мечтавший о небе, о театральной карьере молодой парень, точивший гайку для трактора, приуныл и… запил.

В достаточно плачевном состоянии «перманентной русской депрессии» его встретили бывшие коллеги, сосватавшие актёра в Караганду. В Казахстане, в областном театре, его взяли на актёрскую ставку, приняв во внимание павлодарскую и томскую записи в трудовой книжке.

Ролей толком не было. Кушать подано – да и только. Но однажды 31-летнего актёра пригласили сняться в фильме о войне «Сквозь огонь».

Так началась киноэпопея, которая, к слову, тоже далеко не сразу оказалась счастливой для актёра Алексея Булдакова. Вскоре он встретил свою первую супругу и перебрался в Минск, где ему предложили роль в картине «Вот моя деревня».

Ну, что, спрашивается, можно было играть в первой половине 80-х? Какие проблемы поднимались в период позднего застоя? Деревня умирает. Индустриализация наступает. А председатель колхоза Павел Петрович Зузёнок противостоит этому процессу, как может. Вот такую роль с патриотическим блеском в глазах и сыграл Булдаков.

На безрыбье плохих ролей не бывает. Вскоре поступило предложение из Москвы. И актёр воспрянул духом. Но в столице его обманули. Втрое урезали так и не выплаченный в итоге гонорар. Не предоставили жильё.

Актёр бомжевал

Ночевал, где придётся, стирал вещи в общественных туалетах у «Трёх вокзалов». Голод и холод сменились отчаянием. Отчаяние совместным пьянством с такими же бродягами. Возвращаться домой, как побитая собака, не хотелось. Насобирав денег на «межгород», прозвонился в отчий дом. И… как в воду глядел.

— Срочно приезжай, папа умер, — послышалось на том конце провода. И он не приехал. Не было денег даже на билет. А «кинокорифеи», обманувшие актёра, помочь отказались.

Начались скитания по театрам, показы. Простую русскую внешность уже достаточно немолодого человека оценила Татьяна Васильевна Доронина, принявшая его во МХАТе имени М.Горького.

В беспросветном существовании актёра, которому было уже под 40, забрезжил свет. А 90-е, буквально «выедавшие» старую актёрскую гвардию, ввергая в забытье легендарных советских актёров, никому не известного Булдакова вознесли на вершины всенародной любви.

«Особенности национальной охоты»

В 1994 году режиссёр Александр Рогожкин написал даже не сценарий, а настоящий киноанекдот о том, как русские на охоте беспробудно пьют, шокируя затесавшегося меж ними финна. Чего тут только не было!

Коровы, перевозимые в бомболюке (жить захочешь – не так раскорячишься!). Утерянные и найденные (правда с другими серийным номером) пистолеты сельских участковых, феноменальные русские доярки (мечта любого мужчины), медитирующие егеря, медведи в бане и… над всем этим с неизменной стопкой в руке царил генерал Иволгин с интонациями Александра Ивановича Лебедя, тогдашнего всенародного любимца, возвещавший:

— Ну-у-у… За охоту!

А также за дружбу, за искусство и вообще «за что хошь».

То был период, когда мы, русские, глядя на себя, не кричали, что киношниками придумано «кривое зеркало», что фильм — заказанный из-за океана поклёп на российскую действительность, снятый с целью умышленного и циничного очернения безупречной отечественной реальности.

В 90-е мы были самими собой. И не упрекали в этом ни вечно пьяного, но весёлого президента, ни самих себя. Нас принимали во всем мире такими, какие мы есть. С нашими достоинствами и недостатками. Включая телевизоры, мы были уверены, что один телевизионный канал соревнуется с другим за право сказать нам подлинную правду, какой бы горькой она не была.

Мы не боялись критиковать власть, не знали, что такое интернет, и были твёрдо уверены, что живём в стране, где сесть в тюрьму или даже лечь в могилу можно не за репост или лайк, а за что-то куда более существенное. Ну, или совсем «за просто так», попав под перекрёстный огонь неугомонной братвы.

От «Особенностей национальной охоты и рыбалки», от всего того времени осталось впечатление схожее с тем, что, наверное, остаётся у вечного «страдальца-зэка», который между выходом и новой посадкой успел-таки и украсть, и выпить, и захрустеть чем там было на столе с большим смаком.

Одним из ключевых героев этого славного времени был Алексей Иванович Булдаков.

Он олицетворял в нашей стране русскую мечту!

Ту самую ситуацию, когда на человека, уже переставшего ждать и надеяться (эдакого Ивана-дурака), сваливалось самое большое на свете счастье – всенародная любовь и признание.

Ну вы, блин, даёте!

Он ушёл сегодня во сне

Последние годы практически не пил. Много работал. Время, как не крути, всё-таки, другое — куда более суровое, не дающее расслабиться. Во сне у Алексея Булдакова… оторвался тромб.

Причина смерти Алексея Булдакова достаточно очевидна. Актёры в нашей стране работают в режиме «пока ноги носят». Львиную долю своего времени они проводят в перелётах, что автоматически ставит их в группу риска.

Как умирают от тромба?

В каком-то из отделов сердечно-сосудистой системы человека формируется сгусток крови. Это тромб или эбмол, который может

- уйти в сердце, закупорив один из важнейших сосудов, последствия – обширный инфаркт или смерть

- уйти в артерии головного мозга, приведя к обширному инсульту или, опять же, гибели человека

- закупорить артерии конечностей, приведя к гангрене

- поразить лёгкие, что обусловит сердечно-лёгочную недостаточность, также приводящую к летальному исходу.

Тромбоэмоблия, которая стала причиной смерти актёра Алексея Булдакова, не просто убивает, а косит не только россиян, но и жителей всего мира, ежегодно унося вдвое больше чем авиа- и автокатастрофы, рак и СПИД взятые вместе. Смерть настигает людей любого возраста, перенесших операции и травмы, тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни, принимает гормональные препараты.

Берегите себя.

Интернет-издание «Русская Планета» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея Ивановича Булдакова в связи с его безвременным уходом.

Вечная память.