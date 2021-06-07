Российской эстрадной певицей Еленой Ваенгой заинтересовались в РПЦ
В Русской православной церкви раскритиковали творчество российской эстрадной певицы Елены Ваенги. Представители духовенства не смогли оценить по достоинству наряд артистки, представленный ею в одном из шоу на Первом канале, где она исполнила песню «Золотые купола» в образе священнослужителя.
По словам зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, Ваенга своим поступком обесценила труды священников и низвела этот образ, сформированный несколькими столетиями, до уровня развлекательного шоу.
«Бородатых женщин раньше показывали на уездных ярмарках. И мне казалось, что эти времена уже прошли, но оказалось – нет», — цитирует представитель РПЦ РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что РПЦ объявила «охоту» на призвавшего покаяться «священника-тиктокера».