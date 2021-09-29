Российские власти намерены полностью финансировать отечественные фильмы
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени государство начнет полностью финансировать отечественные фильмы. По его словам, необходимо поддерживать российских кинематографистов, поскольку местные жители активно поддерживают их работы своим посещением.
Премьер-министр отметил, что только в минувшем году фильмы, созданные с государственным участием, посмотрели свыше 26 миллионов граждан.
«Рассчитываем, что парламент рассмотрит законопроект в эту сессию и поправки вступят в силу с января», - заявил Мишустин.
Отрывок выступления председателя опубликован в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».
Ранее стало известно о том, что фильм-расследование об отравлении оппозиционера Алексея Навального получил престижную премию.