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Культура
Фильм-расследование об отравлении критика Кремля получил престижную премию
29 сентября, 2021 14:05
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Расследование об отравлении оппозиционера Алексея Навального удостоилось престижной американской телевизионной премии «Эмми». Материал готовили несколько СМИ.
Расследованием занимались американские издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Полученную работу оценили как лучший расследовательский репортаж, говорится в Twitter премии.
Материал, получивший «Эмми», вышел в декабре 2020 года. В нем говорилось, что Навального отравили веществом «Новичок», а за покушением стояли сотрудники ФСБ.
Были установлены причастные к отравлению лица - названы их имена и псевдонимы. Власти всё отрицали и отказались возбуждать уголовное дело.
Ранее стало известно о новом уголовном деле против Навального и его союзников.
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Присуждение премии за расследование об отравлении Алексея Навального означает, что в фильме показана правда?
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