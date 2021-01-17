Роскомнадзор требует от Google вернуть в эфир «Постскриптум»

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Роскомнадзор обратился к Google с требованием снятия ограничения с видеоролика, размещенного на Youtube-канале телеканала «Москва 24». Ранее видеозапись передачи «Постскриптум» была ограничена к показу лицам, не достигшим возраста 18 лет.

Выпуск передачи «Постскриптум» от 26 декабря 2020 года был ограничен для просмотра по причине его неприемлемости и несоответствия правилам видеохостинга, сообщает агентство «РИА Новости».

Ведущий «Постскриптума» Алексей Пушков писал речи для Михаила Горбачева, а также работал редактором коммунистического журнала, издававшегося в Праге.

Ранее стало известно, что Алексей Пушков оценил возможное возвращение Нуланд в Госдепартамент США.