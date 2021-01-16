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Алексей Пушков прокомментировал выдвижение Виктории Нуланд на пост замглавы Госдепартамента США по политическим вопросам. По словам российского сенатор, это было ожидаемо.

«С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России», - цитирует политика РИА Новости.

Пушков охарактеризовал Нуланд как сторонницу «смены режимов» и отметил, что она всегда поддерживала подстрекательство других стран на борьбу с Россией.