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Политика
Алексей Пушков оценил возможное возвращение Нуланд в Госдепартамент США
16 января, 2021 19:58
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Pixabay
Алексей Пушков прокомментировал выдвижение Виктории Нуланд на пост замглавы Госдепартамента США по политическим вопросам. По словам российского сенатор, это было ожидаемо.
«С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России», - цитирует политика РИА Новости.
Пушков охарактеризовал Нуланд как сторонницу «смены режимов» и отметил, что она всегда поддерживала подстрекательство других стран на борьбу с Россией.
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