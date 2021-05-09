Регина Тодоренко «чуть не потеряла» Влада Топалова во время операции

Культура

Российскому исполнителю Владу Топалову сделали операцию, которая продолжалась гораздо дольше запланированного, заявила его супруга, телеведущая Регина Тодоренко.

«Когда ты пропал с радаров не на два часа, как планировали, а на девять, мне стало страшно! Мне кажется, что мое сердце остановилось на время. А потом позвонил врач, сказав, что ты очнулся, и по моим щекам потекли слезы!» — заявила она.

Известно, что состояние молодого человека стабилизируется. Отмечается, что пара старается положительно смотреть на произошедшее, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что Тодоренко попала в больницу. На больничной койке она провела всю ночь.