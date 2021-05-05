Телеведущая Регина Тодоренко угодила в больницу

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Известная телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

На больничной койке она провела всю ночь. «Все будет хорошо!!!» - написала Тодоренко. Причину госпитализации телеведущая не сообщила, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что экс-солист группы «Парк Горького», певец Александр Маршал госпитализирован в одну из больниц Подмосковья в предынсультном состоянии.