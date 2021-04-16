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Прокурор запросил «домашнюю химию» для поддержавшего протестующих в Беларуси Тимы Белорусских

Лилия Караева
16 апреля, 2021 16:26
2 мин
Лилия Караева
16 апреля, 2021 16:26
2 мин
Тима Белорусских
Vk.com/belorusskih

В Минске завершилось судебное заседание по делу певца Тимы Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов), обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Гособвинение запросило для него два года «домашней химии».

Это наказание предусматривает ограничение свободы без колонии.

На суде 22-летний певец признался, что употребляет наркотики с 16-ти: впервые попробовал запрещенные вещества в общей компании. Наркотики покупал в интернете с помощью чужого телефона. Музыкант рассказал, что сейчас наркотики не употребляет.

На суде он заявил, что имеет полное базовое образование, на его иждивении есть пятилетняя дочь, передает Sputnik Беларусь.

Белорусских был задержан в игровом клубе Минска в январе. При себе у певца нашли гашиш и амфетамин. Певец настаивал, что не собирался сбывать запрещенные вещества, а просто хранил при себе.

Ранее певец поддержал антиправительственные выступления в Беларуси. Позже он отказался от поддержки протестующих - за это, якобы, снизили вес найденных при нем наркотиков.

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Суд
Наркотики
Тима Белорусских
Домашняя химия
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