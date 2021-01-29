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Певец Тима Белорусских отказался от поддержки протестующих ради собственной свободы

Антон Мельников
29 января, 2021 18:24
1 мин
Антон Мельников
29 января, 2021 18:24
1 мин
Youtube / Kaufman Label
Youtube / Kaufman Label

СК Беларуси сообщил, что известного певца Тиму Белорусских задержали с наркотиками. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Согласно заявлению ведомства, певец был задержан 6 января в одном из минских клубов. При нём обнаружили 0,4 грамма гашиша. В отношении Белорусских возбудили уголовное дело, сам певец отпущен под залог.

Отметим, что ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил о том, что Белорусских пошёл на сделку с властями. Якобы, при нём было обнаружено не 0,4 грамма, 2 кг гашиша, что карается законами страны гораздо строже. Во время митингов в Беларуси, певец выражал поддержку протестующим против результатов выборов. Telegram-каналы утверждают, что Белорусских, якобы, снизили заявленный вес найденных при нём наркотиков в обмен на то, что певец перестанет поддерживать антиправительственные выступления.

Сам Белорусских заявил, что информация о 2 кг наркотиков неправда, передаёт «Интерфакс».

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Беларусь
задержание
наркотики
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