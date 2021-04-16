Поддержавший Навального солист «Ногу свело!» заявил об отмене концертов после вызова «в важные кабинеты»

Культура

Рок-группа «Ногу свело!» перенесла гастрольный тур по Сибири из-за того, что на нее оказывают давление. Ранее коллектив выпустил несколько песен политической направленности и открыто выступал в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

О переносе говорится в видеообращении лидера группы Максима Покровского - оно опубликовано в Instagram.

Музыкант рассказал: «...Организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт «Ногу свело!» состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет».

При этом сам музыкант «абсолютно здоров». Билеты на концерты продавались отлично. Мероприятия перенесли на осень.

Концерты в Сибири должны были пройти с 25 апреля по 6 мая. Группа планировала выступления в Омске, Томске, Кемерово и других городах.

Ранее группа «Ногу свело!» выпустила песни о протестах в России и Беларуси. Солист коллектива требовал освобождения Навального.

Ранее в Беларуси отменили концерт группы «Каста». Коллектив выпустил клип про жесткие протесты в республике.