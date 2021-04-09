В Минске отменили концерт «Касты». Клип про жесткие разгоны протестов мог кое-кому не понравиться

Культура

Российской рэп-группе «Каста» аннулировали гастрольное удостоверение в Беларуси. В ноябре 2020 года музыканты сняли клип о жестком разгоне протестов, где показаны силовики, пытающие задержанных в отделениях.

Решение аннулировать гастрольное удостоверение приняло Управление культуры Минского городского исполнительного комитета. Без этого разрешения группа не может выступать с концертами в соседней стране.

По данным издания Onliner, решение принято по ч. 3 ст. 215 Кодекса о культуре. Согласно документу, концерт могут отменить за предоставление недостоверных сведений.

Концерт «Касты» был запланирован на 12 февраля. Выступление перенесли на 9 апреля.

Ранее музканты поддерживали участников белорусских протестов, а клип на песню «Выходи гулять» напрямую связывали с происходящим в республике.