Памятник «беременной» Терешковой потребовали убрать

Культура

Скульптура «беременной» первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в Челябинске привлекла бурное внимание общественности. Как выяснилось, памятник ставила компания, в прошлом занимавшаяся капремонтом и не имеющая отношения к изящным искусствам.

Автор скульптуры - Леонид Лапча. Он изобразил Терешкову, сидящую в кресле со шлемом на коленях.

Шлем выглядит так, будто женщина находится в положении. Композиция обошлась бюджету в 27 млн рублей.

Депутат Елена Вахтина рассказала изданию «Аргументы Недели», что скульптуру изготовила компания, прежде работавшая не в сфере искусства. Еще один народный избранник Марсель Хазиев считает, что памятник нужно заменить. В сети шутят, что Терешкова находится в положении.

Ранее москвичи были возмущены памятником поэту Сергею Есенину.