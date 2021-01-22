Культура
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Культура
Русская планета
Культура

Памятник «беременной» Терешковой потребовали убрать

Лилия Караева
22 января, 2021 17:08
1 мин
Лилия Караева
22 января, 2021 17:08
1 мин
Валентина Терешкова
Соцсети

Скульптура «беременной» первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в Челябинске привлекла бурное внимание общественности. Как выяснилось, памятник ставила компания, в прошлом занимавшаяся капремонтом и не имеющая отношения к изящным искусствам.

Автор скульптуры - Леонид Лапча. Он изобразил Терешкову, сидящую в кресле со шлемом на коленях.

Шлем выглядит так, будто женщина находится в положении. Композиция обошлась бюджету в 27 млн рублей.

Депутат Елена Вахтина рассказала изданию «Аргументы Недели», что скульптуру изготовила компания, прежде работавшая не в сфере искусства. Еще один народный избранник Марсель Хазиев считает, что памятник нужно заменить. В сети шутят, что Терешкова находится в положении.

Ранее москвичи были возмущены памятником поэту Сергею Есенину.

Поделиться
ТЕГИ
Валентина Терешкова
памятник
скандал
Челябинск
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!