Олег Басилашвили: Рабство русских носит генетический характер

Олег Валерианович — московский петербуржец и питерский москвич, живёт и работает в Городе на Неве, хотя родился в Первопрестольной. Семья Басилашвили проживала в пятикомнатной квартире, в доме № 11 на Покровке. Хозяином её был дед актёра по материнской линии — знаменитый архитектор Сергей Михайлович Ильинский, которому ещё в дореволюционные времена было присвоено звание почётного гражданина города Москвы.

Грянула революция. И квартиру уплотнили. Семейству Басилашвили оставили целых три комнаты. В две другие заехали жильцы. Одна из них была «потомственной пролетаркой» в красном платке, повязанном, как у водителей трамвая. Вместе с ней в квартиру, которая имела все шансы стать «нехорошей», прибыл её муж Костя, мама Агафья и кот Барсик. На половине Басилашвили, в трёх комнатах, ютились мама, бабушка, дедушка, папа.

А также сводный брат Олега Валерьяновича по отцу – Жора. И сам актёр, который в детстве выглядел вот так.

Отец Олега, Валерьян Николаевич, был директором Московского политехникума связи. Мама, Ирина Сергеевна Ильинская, являлась потрясающим филологом и редактировала «Словарь языка А.С. Пушкина».

Дедушка происходил из церковной семьи. В своё время он даже окончил семинарию. Стать священником и посвятить свою жизнь служению Богу помешало художественное образование… В итоге он стал архитектором многих московских церквей.

С пролетаркой Настей и её семьёй у интеллигентов сложились удивительно тёплые отношения. Жили, как одна семья. Обедали вместе. Помогали друг другу. А когда папе, как директорствующей персоне, предложили занять квартиру в новой высотке на Калининском проспекте, из окна которой был виден Кремль и Москва-река, все поначалу обрадовались. Даже съездили посмотреть, как могли бы жить. Но, вернувшись, отец спросил у матери:

— Скажи, а как же мы Настю оставим одну?

— Да, неудобно как-то, - согласилась мать.

И они отказались от ордера на новую квартиру. Остались жить на Покровке.

Для Олега Басилашвили профессия всегда была неотъемлемой частью его жизни и способом говорить правду, которая в России во все времена была не в чести. Будучи мальчиком, он попал на спектакль «Синяя птица», который показывали во МХАТе, влюбившись в постановку и театр раз и навсегда. Спектакль «Три сестры», поставленный Владимиром Немировичем-Данченко, являющийся величайшим театральным произведением всех времён, Олег Валерьянович смотрел около 30 раз.

В 50-е он поступил в школу-студию МХАТ на курс Павла Масальского.

Вместе с Басилашвили учились Евгений Евстигнеев, Михаил Казаков, Татьяна Доронина. Актёры тех лет культивировали чеховскую традицию существования театра, как общественной кафедры.

В те годы считалось, что актёр выходит на сцену не просто для того, чтобы «позабавить зрителя за его деньги», а чтобы открыть для него со сцены великую правду. Пусть и подававшуюся в иносказательной, зашифрованной средствами театрального искусства форме.

По окончании школы-студии МХАТ Олег и его первая супруга — Татьяна Доронина уезжают по распределению в Сталинградский драматический театр. Пребывание «на периферии» было недолгим. Вскоре молодожёнов приняли в театр Ленинского Комсомола в Ленинграде.

Однако перелом произошёл вскоре после премьеры спектакля по пьесе Эдварда Радзинского «Ещё раз про любовь». Актёру был доверен образ Феликса, который в фильме воплотил Александр Ширвиндт. Роль учёного-неудачника, с которым ранее встречалась Наташа Александрова, была хоть и не главной, но очень интересной, позволившей проявить свой талант. И он «попал в обойму». Понял, что нужен театру. И решил повременить с уходом.

А через некоторое время ему была доверена роль Короля Людовика XIV в «Мольере» по пьесе М. Булгакова, где великого драматурга и режиссёра сыграл С. Юрский. На одном из показов молодого, талантливого актёра заметил режиссёр Эльдар Рязанов.

После спектакля Эльдар Рязанов заглянул за кулисы, в гримёрную актёра и произнёс фразу, ставшую краеугольным камнем их сотрудничества:

— Олег Валерьянович, я не понимаю, почему я до сих пор не занимаю вас в своих картинах?

— Признаться, я тоже этого не понимаю, — блестяще парировал актёр.

В кино актёр новичком, конечно же, не был. Первая серьёзная роль была сыграла в фильме «Невеста» в год окончания школы-студии МХАТ.

Но старая киношная легенда гласит, что маленький Олег успел сняться и в фильме «Подкидыш», ещё до войны. Специально в картине парнишку никто занимать не планировал, но в кадр он сумел попасть, гоняя на велосипеде с друзьями по Москве.

После работы в «Невесте» были работы в «Гранатовом браслете»…

А ещё в «Балладе о Беринге и его друзьях», «Возвращении Святого Луки», «Рабе любви» и других картинах, вошедших в золотой фонд советского кинематографа.

Однако настоящая известность, которую ещё называют «любовью миллионов», настигла Олега Валерьяновича сравнительно поздно. В 43 года, когда в 1977 году на экраны вышел «Служебный роман».

Роль вернувшегося из Швейцарии карьериста и красавца Самохвалова, ключевого «сукина сына» этой лирической комедии, опять-таки, не была главной, но стала настолько яркой, настолько запоминающейся, что Басилашвили начал кочевать из одной Рязановской картины в другую.

Были созданы незабываемые образы тайного советника графа Мерзляева в картине «О бедном гусаре замолвите слово», теряющего в своей фамилии букву «Л». Помните?

— Выпустят завтра вашего паненьку целым и невредимым. Но любить меня прошу не за это!

Кинопортрет «кагэбэшника» XIX века был прорисован актёром настолько талантливо, что на премьере Эльдар Рязанов расчувствовался и заявил 46-летнему Басилашвили:

— Олег, я хочу снимать тебя в каждой своей картине. И снимал. Но образы, воплощённые Олегом Валерьяновичем в кино, часто бывали негативные, что остро переживала наша коллега, дочь актёра, Ксения Басилашвили, корреспондент радиостанции «Эхо Москвы», рождённая в браке с главной любовью всей его жизни — молодой телеведущей Галиной Евгеньевной Мшанской. Она подарила мужу дочерей – Олю и Ксюшу.

— Почему папа играет таких мерзавцев? — недоумевала Ксения, появившаяся на свет в 1973 году, во время просмотра фильма «О бедном гусаре…».

Но годом позже вышел «Вокзал для двоих»!

Очень необычное, надо сказать, для советского времени кино. Олег Валерьянович сыграл талантливого музыканта Платона Рябинина, человека, который совершает благородный поступок — отправляется вместо своей жены, вечно врущей про погоду по «ящику», в тюрьму.

По дороге он встречает Веру — официантку в привокзальном ресторане. Вечная история на двоих. Зрителю, который смотрит эту картину четвёртый десяток лет, и смешно, и грустно. И – что удивительно? – не надоедает.

А почему? Почему мы раз за разом смотрим тот же «Осенний марафон» — историю о человеке, который отчаянно хочет сесть за стол и заняться любимым делом — переводами, да мешают жена и любовница, клубок отношений с которыми никак не распутать. Без бутылки не разберёшься!

Всё просто. Это искусство вечно, потому что актёры поколения Басилашвили никогда не играли на экране или в театре ради одной лишь славы или заработка, что сегодня – вполне приемлемо, а тогда — считалось явлением вполне богомерзким. Олег Басилашвили, Евгений Евстигнеев, Татьяна Доронина, Олег Ефремов и многие другие — увы! — уходящие в историю актёры даже в предлагаемых обстоятельствах советской эпохи, славящейся беспощадной цензурой, приходили на сцену и появлялись на экранах телевизора, чтобы говорить зрителю правду.

А сегодня? Поколение актёров постсоветского кино, получающее за съемочный день от 200 до 800 тысяч рублей, никак не создаст что-то по-настоящему великое и правдивое.

Дело ведь не в деньгах, а в том, что современные «актёры» и «режиссёры», окончившие бухгалтерские курсы, идут на поводу у зрительской аудитории. Лгут, показывая нам с экрана и со сцены вовсе не ту Россию, в которой мы живём. А ту, в которой никогда жить не будем – глянцевую, гламурно-тошнотворную, с «искусственным искусством», ненастоящими, высосанными из пальца характерами, глупыми, скроено-перекроенными на коленке в режиссёрском вагончике сюжетами.

Стремление говорить правду с экрана и со сцены, не падать в грязь лицом ни в кадре, ни на подмостках, спасло поколение Басилашвили от забвения в годы постсоветского («коммерческого») кинематографа.

Олег Валерьянович даже после распада СССР играл и продолжает работать в тех постановках, которые хочется пересматривать вновь и вновь. Чего стоит один лишь неподражаемый Воланд в сериале «Мастер и Маргарита», генерал Епанчин в «Идиоте» и даже старик-ясновидец в «Ликвидации», слепыми глазами глядящий сквозь время и эпоху.



Привычка не врать ни себе, ни людям делает Басилашвили неудобным актёром и… гражданином. Он был и останется удивительно схожим со своим дедушкой интеллигентом. Мягко и деликатно будет говорить нам правду, не льстя вышестоящим с целью получить очередной орден, и не пытаясь угодить «широким массам».

Басилашвили в своё время осудил возвращение к советскому гимну, пытался защитить умело «реформируемый» властями канал «НТВ», превращённый в «нулевые» в плацдарм для политической пропаганды и агитации.

Олег Валерьянович против преследования ЛГБТ. Он полагает, что сексуальная ориентация – личное дело каждого. Актёр был против ареста и преследования Михаила Ходорковского, против закона Димы Яковлева, запрещающего усыновлять российских детей гражданам США.

Басилашвили против памятников Сталину. Считает вторжение российских войск в Южную Осетию оккупацией, а присоединение Крыма 5 лет назад назвал «приобретением врага на века», призвав власти прекратить преследование деятелей культуры, имеющих позицию, отличную от официальной.

Позиция русского интеллигента (пусть и с грузинскими корнями), правда, которую говорит пожилой актёр, не нравится большинству, считающему, что «Россия встаёт с колен» под водительством лидера новой формации.

С большинством актёр в полемику не вступает. Причина очевидна. Ещё в 2008 году, в интервью Дмитрию Гордону, Басилашвили намекнул на то, что рабская психология заложена в нас веками бесправия и крепостничества на генетическом уровне.

Лепта формирование рабской психологии народа привнесена и товарищем Сталиным, окунувшим Россию с головой в кровавую баню. Как справиться с рабской психологией и возможно ли это? 11 лет назад актёр полагал, что возможно, если в этом будут заинтересованы лидеры нации. Но заинтересованы ли они? Большой вопрос. Пройдут годы. Уйдёт поколение актёров, даривших нам возможность получить эти (пускай горькие!) инъекции правды. Мы останемся в окружении тех, кто, ублажая, льёт с экранов и со сцены сладкую отвратительную ложь. И это будет совсем другая история.

«Русская планета» поздравляет Олега Валерьяновича Басилашвили с юбилеем, желая здоровья, неиссякаемой творческой энергии

и долгих лет жизни!