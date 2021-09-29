Новый логотип Челябинского драмтеатра сравнили с выменем козы и голой девушкой
Челябинский театр драмы имени Наума Орлова сменил логотип, чем вызвал неоднозначную реакцию среди интернет-публики. Пользователи считают перемену неудачной, поскольку разыгравшееся воображение заставляет видеть в графическом изображении фигуру вставшей на четвереньки нагой девушки, другим и вовсе мерещится козье вымя.
Несмотря на то, что в Instagram-аккаунте театра популярно объяснили смысл логотипа, многим он пришелся не по душе. Сотрудники поясняют, что квадрат олицетворяет столетнюю историю театра и стабильность, портал - перемены и пространство, буква m воплощает творчество и труппу, а декоративный элемент напоминает фасад театра.
По мнению столичного дизайнера Богдана Флягина, за неимением архитектурного образования, далеко не все могут понять, зачем на букве m нужны засечки, и каким образом связываются логотип и фасад.
«Прямой ассоциации с театром этот логотип не рождает», - цитирует дизайнера «360».
Ранее стало известно о продаже поместья Фрэнка Синатры за 21,5 млн долларов.