Связанное с Мэрилин Монро и Джоном Кеннеди поместье Фрэнка Синатры продается за 21,5 млн долларов
Недвижимость, где легендарный музыкант Фрэнк Синатра жил в 1950-60 годах, в настоящее время выставлена на продажу. Стоимость жилья достигает 21,5 миллиона долларов.
Построенный в 1949 году, роскошный одноэтажный дом, расположенный в Чатсворте, штат Калифорния, был спроектирован знаменитым архитектором Уильямом Перейрой и может похвастаться площадью более 930 квадратных метров.
Синатра арендовал здание с семью спальнями и девятью ванными комнатами у наследницы банка Доры Хатчинсон. Дом несколько раз менял владельца после того, как Синатра перестал в нем появляться. Известно, что поместье неоднократно становилось площадкой для съемок фильмов.
Кроме того, в полностью оборудованном гостевом доме когда-то жила актриса Мэрилин Монро, и, как полагают американские журналисты, именно здесь проходили тайные встречи Монро с 35-м президентом США Джоном Ф. Кеннеди, передает FOX News. Сообщения об их предполагаемом романе появлялись на протяжении многих лет, но так и не были подтверждены.