Назван единственный обвиняемый по делу об убийстве советского певца на концерте в 1991 году
Назван единственный обвиняемый по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова в 1991 году. Его имя озвучила пресс-секретарь вдовы исполнителя Ирина Красильникова.
В убийстве советского певца обвиняется его коммерческий директор Валерий Шляфман. По словам Красильниковой, других обвиняемых у следствия нет. Об этом пишет РЕН ТВ.
Так она прокомментировала недавнее заявление актера Николая Лещукова, что Талькова убил телохранитель Азизы Игорь Малахов. Он утверждал, что Малахов не смог договориться насчет выступления Талькова на разогреве вместо нее, хотя об этом просила певица. Имена исполнителей стояли рядом в концертной программе.
Напомним, Тальков был убит 6 октября 1991 года на концерте в Санкт-Петербурге. Сначала было открыто дело против Малахова, но экспертиза установила, что последний выстрел сделал Шляфман. Дело прекращали, а Шляфман скрылся в Израиле. Расследование возобновили в 2018 году.