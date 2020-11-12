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На юбилейном концерте группы «Иванушки International» «оживят» погибших солистов

Марьям Ибрагимова
12 ноября, 2020 13:54
1 мин
Фото: bing.com
Фото: bing.com

Умершие музыканты Олег Яковлев и Игорь Сорин «выступят» на юбилейном концерте поп-группы «Иванушки International». Об этом рассказал режиссер предстоящего шоу Никита Садовников.

По его словам, концерт должен был состояться в ноябре текущего года, но из-за пандемии его пришлось перенести на целый год. Согласно задумке, зрители увидят на сцене всех солистов отечественной группы, в том числе тех, кого уже нет в живых.

Один из номеров будет посвящен Олегу Яковлеву, а другой – Игорю Сорину. Садовников подчеркивает, что на концерте не будет душещипательных историй. Музыканты лишь напомнят зрителям об ушедших коллегах в разной стилистике. Ожидаются спецэффекты, режиссер заикнулся о новых технологиях, но раскрывать детали не стал, сообщает NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе погибший от COVID-19 пенсионер «воскрес» после похорон.

темы
Иванушки International
группа
музыканты
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