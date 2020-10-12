В Кузбассе погибший от COVID-19 пенсионер «воскрес» после похорон

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В Кузбассе пытаются разобраться в запутанной истории с «воскресшим» пенсионером. Жители села Шабаново рассказали журналистам о том, что похоронили дедушку в закрытом гробу, так как у него обнаружили COVID-19. Пенсионер проживал в доме-интернате для инвалидов и родственники не смогли попрощаться с его телом из-за распространения коронавируса.

Однако на этом история не закончилась. Спустя неделю родственникам снова позвонили из дома-интерната – попросили приехать на опознание. Оказалось, дедушка жив. В доме престарелых пояснили, что ранее госпитализировали двух пациентов, но выписали живого пациента с чужим паспортом.

«В министерстве здравоохранения Кузбасса проходит служебная проверка. Комиссия выезжала во все медицинские организации. Были запрошены все медицинские документы. Проверка не закончено. Параллельно возбуждено уголовное дело», – сообщила ГТРК «Кузбасс» заместитель министра здравоохранения региона Юлия Брежнева.

Жив ли дедушка в самом деле родственникам узнать не удалось. В доме-интернате сообщают, что ведется проверка и только после этого будут оглашены все подробности.