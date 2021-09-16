На Украине проверят местный телеканал за трансляцию фильмов с участием культовых российских актеров
В пятый раз за текущий год на Украине проверят местный телеканал «Интер». Всё дело в том, что он транслировал фильмы, в которых снялись российские актеры, внесенные в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности республики.
Известно, что речь идет о девяти кинокартинах: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» с участием Никиты Михалкова, «Взять живым» при участии Иосифа Кобзона, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» с участием Бориса Клюева, «Д'артаньян и три мушкетера», в котором снялись Михаил Боярский, Ирина Алферова, Алиса Фрейндлих, Олег Табаков и Борис Клюев, «Офицеры» с участием Василия Ланового, «Невероятные приключения итальянцев в России» с Валентиной Талызиной, «Гостья из будущего» с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова, а также «Завтра была война» с Верой Алентовой, которая исполнила в фильме одну из главных ролей.
Вышеупомянутые фильмы были показаны зрителям с 31 августа по 12 сентября. Проверка будет длится две недели - в период с 4 по 18 октября, передает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
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