Московский театр лишился площадки после спектакля об изгонявшем Путина шамане

Teatrdoc.ru

С «Театром.doc» досрочно расторгли договор аренды. Неофициальное объяснение - выпуск спектакля об изгонявшем президента России Владимира Путина шамане.

О том, что владелец «Площадки 8/3» на улице Казакова расторг договор, театр написал в соцсетях. Спектакли будут идти на этой площадке только до 5 декабря.

«Неофициальное объяснение причины — выпуск театром на площадке премьеры «Сказки о шамане»», — говорится в сообщении «Театра.doc».

Ранее Минкульт раскритиковали за поддержку спектакля. В постановке увидели намек «на изгнание Путина».