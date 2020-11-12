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Культура
Московский театр лишился площадки после спектакля об изгонявшем Путина шамане
12 ноября, 2020 16:39
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Teatrdoc.ru
С «Театром.doc» досрочно расторгли договор аренды. Неофициальное объяснение - выпуск спектакля об изгонявшем президента России Владимира Путина шамане.
О том, что владелец «Площадки 8/3» на улице Казакова расторг договор, театр написал в соцсетях. Спектакли будут идти на этой площадке только до 5 декабря.
«Неофициальное объяснение причины — выпуск театром на площадке премьеры «Сказки о шамане»», — говорится в сообщении «Театра.doc».
Ранее Минкульт раскритиковали за поддержку спектакля. В постановке увидели намек «на изгнание Путина».
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