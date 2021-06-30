Молодые россияне получат по 3 тысячи рублей. Но деньги можно потратить лишь на культурные мероприятия
В России гражданам от 14 до 22 лет станет доступна так называемая «Пушкинская карта». Она позволит посещать концертные залы, музеи, театры за счет государства.
О новой инициативе правительства сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии. По его словам, планируется начислять на так называемую «Пушкинскую карту» по 3 тыс. рублей. Средства рассчитаны на 4 месяца.
Карта будет действительна с сентября 2021 года. С помощью нее можно посещать любые учреждения культуры: как региональные, так и общероссийские.
Путин заметил, что многие хотят приобщаться к культурному наследию страны, но вынуждены экономить.
«Надеюсь, что в этом смысле у них не будет такой необходимости - экономить. Они смогут это сделать в данном случае за счет государства», - сказал президент. Его цитирует ТАСС.
Ранее Путин посоветовал россиянам мечтать.