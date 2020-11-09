Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище в обстановке секретности

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Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Место похорон до последнего времени оставалось в секрете.

В ГБУ «Ритуал» рассказали «Интерфаксу», что могила Жванецкого находится на 5-м участке рядом с захоронениями художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек и худрука «Ленкома» Марка Захарова. Народного артиста России провожали в последний путь композитор Илья Резник, певица Алла Пугачева, несколько знакомых семьи.

Из-за пандемии церемония прощания прошла в закрытом режиме - только для родных. Место похорон не раскрывали по решению родственников.

Напомним, Жванецкий умер 6 ноября на 87-м году жизни. Его директор Олег Сташкевич назвал причинами смерти возраст и болезни.