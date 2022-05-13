«Мать Россия»: об Анне Политковской снимут биографический фильм. Актеры уже найдены
Австралийская компания Luminosity Entertainment собирается снять биографический фильм о российской журналистке, правозащитнице Анне Политковской, убитой в 2006 году в лифте собственного дома.
Известно, что роль Политковской исполнит двукратная номинантка на премию BAFTA Максин Пик. Картина уже удостоилась рабочего названия - Mother Russia («Мать Россия»). В ней будет рассказано, как журналистка начинала свой путь правозащитницы, создавала репортажи о военных конфликтах в Чечне для «Новой газеты», чуть не умерла в самолете в 2004 году после того, как её пытались отравить.
Номинанту на премию «Оскар» Киарану Хиндсу досталась роль редактора газеты, лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова, а номинант на премию BAFTA Джейсон Айзекс сыграет Сашу, супруга Политковской, передает издание Deadline.
Напомним, в октябре минувшего года истек срок давности по делу об убийстве журналистки Политковской. Данное положение дел прокомментировали в Официальной резиденции российского президента Владимира Путина.