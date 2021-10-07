Срок давности по делу об убийстве Анны Политковской истёк. Кремль неохотно прокомментировал событие
7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве российской журналистки и правозащитницы Анны Политковской. Напомним, 15 лет назад её застрелили в лифте своего дома в центре столицы. Поскольку за всё эти годы заказчик данного преступления так и не был найден, с сегодняшнего дня он освобождается от ответственности.
В Кремле данное событие прокомментировали неохотно.
«Мы не комментируем и не хотим комментировать работу следствия. Всем хорошо известно, что многие преступления особенно заказные преступления очень сложны к раскрытию», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что всем бы хотелось найти убийцу журналистки, но, к сожалению, добиться справедливости в этом деле не удалось, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».