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Культура
Лолита Милявская впервые назвала истинный размер пенсии Аллы Пугачевой
22 сентября, 2021 12:57
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Певица Лолита Милявская раскрыла истинный размер пенсии народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Она является близкой подругой 72-летней звезды отечественной эстрады.
«У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей», - сказала Лолита в шоу «Антонимы» на YouTube.
Певица рассказала, что как и все пенсионеры, Пугачева получила единовременную выплату в размере 10 тыс.
Милявская заметила, что звания позволяют получить прибавку к пенсии. Сама певица против них, поскольку не видит в званиях никакой ценности.
«Звания дают, если кто-то за тебя похлопочет», - призналась исполнительница и заметила, что они «потом обязывают».
Ранее СМИ узнали размер пенсии первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
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Какую пенсию для Аллы Пугачевой вы считаете наиболее соответствующей ее званиям и деятельности?
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