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Назван размер «космической» пенсии Валентины Терешковой
25 января, 2021 11:48
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Kremlin.ru
СМИ узнали размер пенсии первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Ей уже 83 года, она является депутатом Госдумы.
Пенсия первой женщины, побывавшей в космосе, составляет примерно 50 тыс. рублей в месяц, узнало издание Infox.ru. Еще несколько сотен тысяч приносит работа в Госдуме.
У героя Советского Союза есть несколько квартир и домов. Одни апартаменты в Гранатовом переулке в Москве стоят порядка 200 млн рублей.
В 2020 году Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина. Это было самое громкое заявление депутата - народную избранницу серьезно критиковали.
Ранее стал известен размер пенсии юмориста Евгения Петросяна.
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