Общество

СМИ узнали размер пенсии первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Ей уже 83 года, она является депутатом Госдумы.

Пенсия первой женщины, побывавшей в космосе, составляет примерно 50 тыс. рублей в месяц, узнало издание Infox.ru. Еще несколько сотен тысяч приносит работа в Госдуме.

У героя Советского Союза есть несколько квартир и домов. Одни апартаменты в Гранатовом переулке в Москве стоят порядка 200 млн рублей.

В 2020 году Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина. Это было самое громкое заявление депутата - народную избранницу серьезно критиковали.

Ранее стал известен размер пенсии юмориста Евгения Петросяна.