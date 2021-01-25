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Назван размер «космической» пенсии Валентины Терешковой

Лилия Караева
25 января, 2021 11:48
1 мин
Лилия Караева
25 января, 2021 11:48
1 мин
Валентина Терешкова
Kremlin.ru

СМИ узнали размер пенсии первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Ей уже 83 года, она является депутатом Госдумы.

Пенсия первой женщины, побывавшей в космосе, составляет примерно 50 тыс. рублей в месяц, узнало издание Infox.ru. Еще несколько сотен тысяч приносит работа в Госдуме.

У героя Советского Союза есть несколько квартир и домов. Одни апартаменты в Гранатовом переулке в Москве стоят порядка 200 млн рублей.

В 2020 году Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина. Это было самое громкое заявление депутата - народную избранницу серьезно критиковали.

Ранее стал известен размер пенсии юмориста Евгения Петросяна.

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пенсия
Валентина Терешкова
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