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Культура
Легкие поражены, началась дыхательная недостаточность: что происходит с Александром Серовым
14 октября, 2021 13:40
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Yurii Zheludev/Russian Look/Globallookpress
Медики сообщили о появлении у певца Александра Серова дыхательной недостаточности II степени. Напомним, на прошлой неделе музыкант был госпитализирован с коронавирусом.
У Серова на 50-75% поражены легкие. Он в реанимации.
Певец испытывает одышку при минимальной активности. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Борьбе с коронавирусом мешает сахарный диабет. Врачи не исключат развитие сердечно-сосудистых осложнений.
Сейчас певца лечат гормонами и антибиотиками, для дыхания используют кислородную маску. Несмотря на ухудшение состояния, у него ясное сознание.
Об экстренной госпитализации Серова сообщалось 9 октября.
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