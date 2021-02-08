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Критики попросили оставить Серебренникова в должности худрука «Гоголь-центра»

Артем Денисов
8 февраля, 2021 00:01
2 мин
Артем Денисов
8 февраля, 2021 00:01
2 мин
Серебренников
Гоголь-центр

Ассоциация театральных критиков обратилась с открытым письмом к руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому с просьбой оставить режиссера Кирилла Серебренникова в должности художественного руководителя «Гоголь-центра».

Как говорят в организации, созданный Серебренниковым «Гоголь-центр» стал выдающимся явлением в истории отечественного театра, где «сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи.

Ассоциация считает, что «Гоголь-центр» стоит в одном ряду с театрами Станиславского и Немировича-Данченко, Вахтангова, Мейерхольда и Таирова, а также «Современником» и др., пишет РБК.

Ранее стало известно о решении Департамента культуры Москвы не продлевать контракт с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Соглашение истекает в 20-х числах февраля.

Сам режиссер подтвердил, что его контракт «заканчивается в двадцатых числах февраля», но больше ничего не сказал.

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театр
Гоголь-центр
Серебренников
2 мин
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