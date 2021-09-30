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Культура
«Клад мармелад» убрал яркую вывеску с Дома Зингера после выступлений жителей
30 сентября, 2021 19:17
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Росбалт
Руководство кондитерского магазина «Клад мармелад» прислушалось к недовольным возгласам жителей, которых возмутила яркая вывеска на Доме Зингера. Компания разрабатывает новую вывеску, чтобы соответствовать историческому облику здания. Раздражающие буквы огненного цвета уже демонтированы.
Накануне в группе «Пять углов» в социальной сети Facebook разгорелось обсуждение вывесок магазина сладостей, которые не соответствуют архитектуре легендарного Дома Зингера. Разгневанные петербуржцы объявили кондитеру бойкот.
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