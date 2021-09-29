Вывеска магазина сладостей на Доме Зингера взбесила петербуржцев
В социальных сетях жители Петербурга возмущаются на вывеску кондитерского магазина «Клад мармелад» на Невском проспекте, 28. Это дом Зингера, на котором теперь красуются буквы огненного цвета. По мнению горожан, варварское оформление противоречит историческому облику здания.
Жители не согласны с тем, что в доме продают не книги, а сахар. Некоторые пользователи предложили горожанам отказаться от походов в этот магазин, тем самым ускорить его закрытие.
Обратить внимание на арендатора исторического здания просят губернатора города. «Наверняка приватизация была проведена с сохранением профиля на несколько десятков лет, т.е. книжного. Или это условие в прошлом? Есть какие-то то знаковые места для города, Дом книги — одно из них. Неужели подобная «красота» с китайскими продуктами украсит наш город?» — пишет Тереза на странице Александра Беглова «ВКонтакте».
Как пишет «Фонтанки», «Клад мармелад» только въезал в Дом Зингера, даже не было официального открытия.
Помимо нового арендатора, Дом Зингера давно арендует книжный магазин. Структуры «Альфа-банка» ранее получили судебное решение о расторжении договоров аренды с нынешними обитателями Дома Зингера. Вместо ООО «Книжный магазин № 1» в Доме Зингера может расположиться городская сеть «Дом книги».