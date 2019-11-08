Две жизни Онегина Гаджикасимова

Его имя сегодня надёжно забыто аудиторией. Но, когда-то, в начале 70-х годов ушедшего столетия, люди часами стояли в музыкальных магазинах, одержимые одной единственной целью – купить пластинку, на которой были записаны песни Онегина Гаджикасимова.

Тираж его проданных пластинок ещё в те годы установил так никем никогда не побитый на территории советского и, тем более, постсоветского пространства рекорд – 15 млн 795 тысяч экземпляров.

По имени Онегин

Своим, как минимум, оригинальным именем феноменальный поэт-песенник обязан своей матери. Предки Гаджикасимова были великие азербайджанские врачи, учёные, артисты и дипломаты. Семья, в которой он рос, была большой и дружной. Четверо детей. Отец Онегина получил образование юриста и даже некоторое время работал снабженцем в НКВД. Мать — Махтабан-ханум Гаджикасимова была первой в истории Азербайджана женщиной, защитившей диссертацию по детской психологии. Помимо этого она была вдохновенным ценителем литературы, в частности, творчества Александра Сергеевича Пушкина.

Назвать сына, родившегося в 1937-м, в год столетия со дня гибели поэта на дуэли, она решила в честь главного Пушкинского героя. И никак не Евгением. А непременно Онегиным. Младший брат, родившийся в год 800-летия классика персидской поэзии Низами Гянджеви, получил имя Низами.

Детство Онегина прошло в старом купеческом доме, экспроприированном ещё в годы революции.

По окончании школы юноша поступил в Литературный институт, познакомившись со своей первой женой Валерией Бегутовой, но и с учёбой, и с возлюбленной пришлось расстаться на долгих три года. Онегина призовут в морскую авиацию. Находясь в армии, он будет очень страдать без Леры и напишет ей 800 полных признаний в любви писем.

Она будет ждать его. И этим ожиданием будут проникнута песня Онегина, которую исполнит Полад Бюль-Бюдь Оглы.

Будет осень желтая и разлука снежная

Но меня дождешься ты, добрая и нежная…

Когда Онегин вернётся, они поженятся, и через год у них родится сын, названный в честь деда Гаджикасимова — Юсифом.

В 1960 году Онегин Гаджикасимов трудоустроится в музыкальную редакцию Всесоюзного радио, где ему доверят готовить передачи об отечественной и зарубежной эстраде. Та одержимость, с которой он примется за дело, чтобы обеспечить жену и ребёнка, удивит видавших виды руководителей Онегина.

Но они и знать-то не будут, что главный «производственный процесс» пойдёт ночью, когда Гаджикасимов, сопоставив мировые и отечественные, как сказали бы сегодня, «музыкальные тренды», начнёт писать стихи.

На Западе заслушивались «битлами», которые покорили аудиторию всех стран и континентов, спев миру эти простейшие или даже простецкие истории парней и девчат, дожидающихся звонка у телефона, грустящих об упущенном вчерашнем дне и переживающих всю палитру эмоций первой и чистой любви. Онегин Гаджикасимов, имевший доступ к записям западной эстрады, будет, по сути, писать о том же самом.

Песни Онегина Гаджикасимова, без преувеличения, подарили всем нам другую страну. Они пришли на смену патриотическим советским трафаретам в стиле «Юность, над тобою знамёна!» и рассказывали о простых девчонках и парнях-шестидесятниках — родителях нынешних сорокалетних.

«Говорят, что некрасиво, некрасиво, некрасиво

Отбивать девчонок у друзей своих»

«Ты мне вчера сказала, что позвонишь сегодня,

И вот, с утра волнуясь, я жду у телефона».

«Почтовый ящик открываю я с волненьем.

А вдруг он снова, как и всю неделю пуст?

Ты мне не пишешь, начиная с воскресенья.

Молчишь, обидевшись на что-то, ну и пусть!»

По смыслу и так называемой «эмоциональной симптоматике» — ни дать, ни взять тексты битловских «No Reply», «Help» или «Yesterday», написанных понятным всем и божественным языком любви.

Вся страна, сотканная из русских и белорусов, украинцев, грузинов, армян, молдаван, распевала

Желтый дождь стучит по крышам,

По асфальту и по листьям,

Я стою в плаще и мокну зря.

Пропадают два билета,

Впрочем, что там два билета,

Пропадаю в этот вечер я...

Или

«Не грусти, пожалуйста, лучше мне пожалуйся,

В эти дни красивые были мы счастливые!»

Позже Гаджикасимов не только писал своих тексты, но и переводил тех же битлов («Girl», «Drive My Car»), Джо Дассена (Lete indien).

Где же ты? И где искать твои следы?

Как тебя зовут никто не может мне подсказать.

Лишь во сне порой приходишь ты ко мне

Чтоб уйти под утро опять…

Эти строки на русском звучат не менее чарующе, чем на французском. И в этом бесспорная заслуга Гаджикасимова.

Для его текстов писали мелодии лучшие композиторы советской эпохи, среди которых был легендарный Давид Тухманов. Изобретённые зонги стали музыкальным фоном целого поколения — глотком живительной свободы, откровением и даже мостом между двумя мирами – нашим и западным. Чудо! Оказалось, любят, грустят, переживают разлуку и у них, и у нас совершенно идентично.

«Монументальная патриотическая лирика», под которую не могла лихо, на западный манер, отплясывать молодёжь, была разбавлена этими «гаджикасимовскими шлягерами»

И власть испугалась! — «Несоветская музыкальная риторика»

Испуг многократно усилился, когда на уже написанную мелодию Давида Тухманова Онегин написал легендарную «Восточную песню». Её исполнил Валерий Ободзинский, в одночасье, после исполнения этого бесподобного шлягера проснувшийся знаменитым.

Впрочем, бюрократы советской эпохи усмотрели в подчёркнуто простеньком тексте песни крамолу. Помните? «В каждой строчке только точки после буквы «л»…». Казалось бы? Что тут такого?! Молодой человек стесняется открыть своё чувство девушке, сокращая до одной буквы слово «любовь».

И поначалу текст «Восточной песни» был даже одобрен цензорами советской фирмы «Мелодия». Но затем возник вопрос.

А что там? Что, в действительности, после буквы «Л»? Что стоит за этим многоточием в тот момент, когда страна готовится отметить столетний юбилей Ильича, и когда страной управляет «второй Ильич» — Брежнев, чьё имя, на секундочку, тоже начинается на букву «Л» — Леонид?!

Сегодня это кажется откровенным бредом, но тогда абсурдного подозрения хватило для того, чтобы песню запретили записывать на пластинку и вырезали из выпуска телевизионного «Огонька», запретив трансляции и по радио.

Началась опала Гаджикасимова. Размагничивались плёнки с его песнями, как поэта-песенника его перестали объявлять в ходе концертов, трансляция его шлягеров блокируется в телерадиоэфире.