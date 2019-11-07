Реальный Ленин

Часть 1. Странная семья. Странное детство

Отречься от старого мира и отряхнуть с наших ног прах, прокляв и забыв советское прошлое в 1991 году не стали. По всей стране до сих пор высятся памятники Владимиру Ильичу. На одних он привычно указывает рукой на заметённую снегами истории дорогу в светлое будущее.

На других всматривается вдаль, окружённый карликовыми солдатами революции.

Ленин, несмотря на то, что изобретённая им идеология коммунизма оказалась несостоятельным миражом, попранным власть имущими новой эпохи, остаётся в понимании большинства из нас рукотворным памятником, повсеместно возведённым по приказу Сталина.

Иосиф Виссарионович сыграл с Ульяновым архи-злую шутку, подвергнув его подлинную биографию жесточайшей цензуре. Ленин, которого мы знаем, никогда таковым не был. Все привычки Ильича, все его пороки и слабости, делавшие из него живого человека, были безжалостно вытравлены. Остались лишь портреты-иконы, памятники-монументы

Кем же на деле был человек с удивительной и ужасной судьбой атеиста, которому после смерти будет отказано в погребении по христианской традиции?

Начнём с детства. Те, кому сегодня чуть за 40, ещё застали осколочек СССР, когда в начальных классах штудировали забавные труды Михаила Зощенко о маленьком Володе Ульянове — вундеркинде, чудо-ребёнке, появление которого на свет чем-то напоминает пришествие в этот мир «Мессии», маленького златокудрого Христа, родившегося под звон ангельских бубенчиков. Детство Ильича представляется идеализированным донельзя.

Тем не менее, до трёх лет Володя Ульянов, родившийся в многодетной семье, не умел ни ходить, ни говорить. Его накрывали частые истерики, вселившие не только в отца и мать, но и в старших братьев и сестёр подлинную уверенность в том, что на свет Божий появился неполноценный младенец.

Сестра Анна вспоминала, что в детские годы Володя был… настоящей маленькой трагедией в семье Ульяновых. Истерики шли одна за другой. Упав, он сам никогда не поднимался, долго крича и стуча головой о пол, пока его, вопящего, не сажали в специальное «чёрное кресло», где он кричал ещё громче.

В своих дневниках старшая сестра Анна писала о братике нелицеприятные вещи:

«Самоуверенный, резкий, проказливый мальчик»

Больше всего на свете маленький Володя любил портить игрушки, вырывая лапы плюшевым медведям, выдавливая глаза куклам сестёр и выламывая ноги деревянным лошадкам. В момент этого тотального «игрушечного деструктивизма» на его лице появлялось выражение подлинной одержимости.

Не менее вдохновенно Вовочка издевался над младшим братом Митей – чувствительным ребёнком, который, действительно, жалел «серого козлика, от которого остались рожки до ножки», рыдая до икоты всякий раз, когда рассказывали сказку. Замогильным голосом, завывая, Володя доводил брата до полуобморочного состояния, рассказывая историю, как можно чаще.

У Зощенко этот «милый эпизод семейной тирании» подаётся с колокольни того, что юный Ильич хотел привить родственнику бесстрашие.

В чем причина такого поведения мальчика, которому было суждено родиться средним ребёнком в семье? Его природная истеричность требовала повышенного внимания родителей, у которых росло пятеро детей. И этого «особого отношения» истеричному и вечно капризному Володе ни мать, ни отец по естественным причинам обеспечить не могли.

Илья Ульянов, как известно, был с домашними строг, холоден и деспотичен, требуя от детей беспрекословного подчинения и успехов в учёбе. Мать, вечно озабоченная домашними делами, не всегда находила время и возможность, чтобы приласкать своенравного, строптивого малыша. Это далеко не та насквозь идеализированная картина дружной семьи, которую каждый вчерашний октябрёнок знает по книге «Сердце матери» Зои Воскресенской.

Никогда не существовало этого маленького и доброго Володи, спасавшего замёрзших птиц и отцовскую вишню от чудовищных морозов. Был мальчик, изрядно донимавший младших, дерзивший старшим, слышавший нередко от родителей:

«Владимир, замолчи! Перестань грубить!»

И была красавица-мама – Мария Александровна Ульянова, урождённая Бланк – наполовину еврейка, наполовину немка. Вчерашняя фрейлина при дворе Александра II, которая, волею судьбы, бросила двор, оставила Санкт-Петербург, город, впоследствии названный именем её сына, и вышла замуж за крещёного калмыка Илью Ульянова.

По одной из версий, фрейлина Бланк состояла в недвусмысленных отношениях с великим князем, будущем самодержцем Александром III.

От бурного романа у Марии Бланк должен был родиться ребёнок. Чтобы избежать скандала и огласки, её спешно препроводили в Симбирск, где она была выдана за скромного учителя Илью Ульянова. Не этим ли объясняется, что старшая дочь Анна появилась в семье Ульяновых подозрительно рано?

Её супруг вскоре получил ничем не обоснованное повышение, заняв впоследствии пост директора губернских народных училищ, получив чин статского советника. Пройдут годы и следующий ребёнок Ульяновых — Саша — отправится на виселицу за попытку покушения на царя Александра III, возможного (лишь только возможного!) любовника его матери и отца старшей сестры Анны. В советские времена о Саше снимут пафосный фильм «Казнены на рассвете».

Володя был третьим ребёнком в этой странной семье, в которой дети (за исключением, быть может, Анны) имели кипучий сплав немецкой, еврейской, калмыцкой кровей.

Володя ревновал мать к Саше, который был любимчиком матери. По причине дефицита спасительной ласки и материнской любви он грезил тем, чтобы превзойти брата Александра, стать лучше, умнее его, завоевав тем самым то материнское сердце, которое было всеобъемлющим лишь в книжке Воскресенской. Дефицит любви со стороны родителей, братьев, сестёр — причина возникшего в душе ребёнка желания быть лучшим. Лучше всех учиться. Лучше всех окончить школу. Поступить в университет.

Маленький Ильич, чья смазливая мордашка сияла на значках каждого октябрёнка, был примером для всех нас — советских школьников. А в гимназии, где он учился, паренька… ненавидели от души. Аполлон Коринфский, одноклассник Ульянова, обвинённый в антисоветской агитации, вспоминал о Володе так:

«Был неприветливым, очень замкнутым ребёнком. В детских играх не участвовал. Никому не помогал с уроками. Списывать не давал. Никогда не подсказывал… В классе его не любили».

Кто знает, был ли на деле Володя Ульянов таким, как вспоминал Коринфский? Или это просто зависть. Ведь директором гимназии, где он учился, был друг его отца, Фёдор Керенский, заботливо опекавший детей его товарища.

В девять лет, отправившись вместе с другом на рыбалку, Володя едва не утонул, оступившись и упав в воду. Он быстро пошёл на дно. Парнишка едва не погиб, но спас его простой рабочий винокурни. Кто знает, в какой стране жили бы мы сегодня, если бы он не успел протянуть утопающему Володе руку.

Володя часто посещал семью Керенских, играя с сыном Фёдора Михайловича – Сашей. Через 40 лет судьба сведёт старых друзей вновь. Александр Фёдорович Керенский возглавит временное правительство.

А возмужавший и даже постаревший Владимир Ильич Ленин отдаст приказ взять штурмом Зимний дворец, где осенью 1917 год заседали министры Керенского.

Но до этих событий было бесконечно далеко. И в душе Володи Ульянова не было ни малейшего намека на революционность. Он перелистывал Тургенева и грезил филологией. Трудами Маркса интересовался старший брат Саша, который, опять-таки, по одной из версий, был рождён от романа свободолюбивой Марии Александровны, теперь уже Ульяновой, с 25-летним революционером Дмитрием Каракозовым.

Он покушался на царя Александра II и был повешен за это. Саша, покушавшийся на Александра III, вполне мог избежать казни, попросив у тёзки-самодержца пощады. Если версия о том, почему фрейлина Бланк была сослана из Петербурга в Симбирск верна, то – кто знает? – может быть, самодержец и смилостивился бы над отпрыском своей бывшей любовницы?

Но Саша ни о чём таком не попросил и взошёл на эшафот. К счастью, Илья Ульянов не дожил до покушения на Александра III, последовавшего за ним ареста и казни сына Саши. А вот на Володю произошедшее произвело неизгладимое впечатление.

Вот оно что! Саша, казавшийся сущим занудой и зубрилой, был ре-во-лю-ци-о-не-ром, гордо отказавшимся на суде каяться и просить о помиловании. Идея отомстить государственному аппарату насилия, безжалостно поглотившему любимца матери, заполонило сознание подростка, пустив всю русскую историю по другому пути.

В 16 лет Володя принимает решение окончить дело, которое было начато братом, и поступает на юридический факультет Казанского университета. Вчерашнего презрения школьных товарищей не было и в помине! Брата «того самого Ульянова» ждал бешеный успех среди сокурсников, многие из которых вполне разделяли взгляды казнённого Саши. К тому, что говорил его брат, прислушивались, с ним было модно водить знакомство. И… честно говоря, вечно недолюбливаемый в школе Володя, никак не мог этого ожидать. Быть лидером мнений? Ему бесконечно нравилась эта роль, которую он будет играть до конца жизни.

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