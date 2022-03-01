Известного дирижера Гергиева уволили из Мюнхенского филармонического оркестра «из-за Путина»
Выступавший в поддержку президента РФ Владимира Путина всемирно известный российский дирижер, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.
Известно, что соответствующее решение принял мэр Мюнхена Дитер Райтер. Под руководством Гергиева концерты в МФО больше проходить не будут, заключил он. Райтер пояснил, что российский культурный деятель должен был дистанцироваться от спецоперации РФ, но он этого не сделал. Также дирижер не стал пересматривать свое отношение к Путину на фоне развернувшейся ситуации на Украине — преданный Гергиев не захотел подвергать риску отношения с лидером РФ и в результате лишился кресла, передает ТАСС.
Дирижер пока не прокомментировал свое отстранение.
Напомним, ранее российский миллиардер отказался от высокой должности в «Шереметьево» после попадания в санкционный список ЕС.