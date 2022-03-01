Глава совета директоров «Шереметьево» ушел с поста после скандала с «дворцом под Геленджиком»
Российский миллиардер Александр Пономаренко решил отречься от кресла председателя совета директоров московского аэропорта «Шереметьево» после попадания в санкционный список Евросоюза.
Комментируя свой уход, он пояснил, что с 2016 года не имеет никакого отношения к «дворцу под Геленджиком», поскольку вышел из проекта и перестал его финансировать. Также он отрицает факт знакомства с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Напомним, Совет ЕС принял решение включить 28 февраля Пономаренко в «черный список» именно из-за этих двух вышеуказанных нюансов.
Миллиардер счет нужным покинуть пост главы совета директоров аэропорта поскольку так «сложились обстоятельства». Он выразил надежду, что в скором времени международному кризису придет конец и отношения между странами нормализуются, передает Forbes со ссылкой на пресс-службу «Шереметьево».
Кроме Пономаренко в санкционный список ЕС попали еще 25 человек, среди них чиновники, олигархи, работники государственных СМИ. Всё из-за ситуации на Украине.