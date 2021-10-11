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Культура
История вокруг заболевшего коронавирусом Валерия Леонтьева стала запутаннее
11 октября, 2021 15:35
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Представитель народного артиста России Валерия Леонтьева Борис Чигирев назвал информацию о госпитализации певца в больницу с коронавирусом недействительной.
По его словам, Леонтьев сидит дома, ничем не болеет и чувствует себя хорошо, передает «Экономика сегодня».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Леонтьев заболел COVID-19 и пару дней занимался самолечением, а после его доставили в среднетяжелом состоянии в больницу.
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