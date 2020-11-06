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Индийцы снова провели молитву в поддержку лидера индуизма в России Шри Пракаша Джи

Кирилл Голубев
6 ноября, 2020 16:14
4 мин
индийская молитва у огня Хануман ягья

Традиционная индийская молитва у огня Хануман ягья, которая прошла 1 ноября 2020 года в столице Индии, была посвящена поддержке лидера классического индуизма в России Шри Пракаша Джи (Кумара Пракаша). Шри Пракаш Джи страдает от нападок скандально известного «сектоведа» Александра Дворкина уже более четырёх лет.

Хануман ягья, прошедшая в этот раз в Нью-Дели, уже не первая в своём роде. Ранее, в марте этого года, в Индии уже проводилась молитва в знак солидарности с российскими индуистами. Молитву сопровождали плакаты и лозунги «Александр Дворкин – враг дружественных отношений России и Индии», «Мы поддерживаем Шри Пракаша Джи».

Участники Хануман ягьи 1 ноября снова попытались привлечь внимание к данной проблеме.

«Александр Дворкин запутывает людей в России в отношении нашей религии индуизма. Мы просим власти России обратить внимание на радикальную деятельность Дворкина, который всеми силами старается разрушить дружественные отношения России и Индии», – сказала одна из участниц молитвы в Дели.

«Мы будем проводить молитвы по всей Индии до тех пор, пока Дворкин публично не извинится перед уважаемым всеми нами лидером индуизма в России Шри Прикажем Джи», – сказал индуистский священник, проводивший молитву.

«Россия – наш верный друг, и индуисты Индии прекрасно понимают, что позиция Дворкина – это не позиция всей России. Нужно прекратить деятельность Александра Дворкина, направленную на дезинформацию общественности и инициирование травли индуизма третьими сторонами», – отметил еще один участник молитвы.

Индийцам Александр Дворкин запомнился как активный участник судебного процесса против священного индуистского текста «Бхагавадгиты», который проходил в 2011 году и стал причиной широких протестов общественности и политиков Индии.

Еще одна волна негодования в Индии в 2017 году была вызвана систематическими нападками Александра Дворкина на лидера индуизма в России Шри Пракаша Джи и его семью. Верующие индийцы собрались у российского посольства в Нью-Дели. Они требовали принять меры против действий Дворкина.

Дворкин открыто негативно говорит об индуизме:

«Индуизм – это дремучее и дикое язычество»,

«Индуизм – это большая секта»,

«Индуистская идея бога – это совсем не бог»,

«Мира Бай (индуистская святая) – настоящая сектантка»,

«Карма (один из основных постулатов индуизма) это закон сохранения зла».

Александр Дворкин целенаправленно портит репутацию Шри Пракаша Джи, распространяя о нём клевету в интернете и СМИ.

Защищая свою веру, индуизм и свою честь и достоинство, Шри Пракаш Джи обратился в суд, и 10-го декабря 2019 года Одинцовский районный суд признал клеветой и оскорблениями высказывания, опубликованные на сайте РАЦИРС, возглавляемой Дворкиным.

Но радикальная деятельность Александра Дворкина продолжает оставаться угрозой жизни и здоровью Шри Пракаша Джи, членов его семьи и многих индуистов в России.

Индуисты России и Индии полны надежд на скорое решение этой проблемы, ведь наши страны связывает не только стратегическое партнерство, но глубокий взаимный интерес к культуре дружественной страны и открытая теплая дружба, проверенная временем.

темы
Индия
Индуизм
Дворкин
Молитва
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