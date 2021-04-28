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«Герой нашего времени»: в центре Петербурга появилось граффити с Алексеем Навальным

Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 09:26
1 мин
Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 09:26
1 мин
Фото: Александр Семёнов/ВКонтакте
Фото: Александр Семёнов/ВКонтакте

В самом центре Санкт-Петербурга было обнаружено сегодня местными жителями огромное граффити с оппозиционером Алексеем Навальным. Неизвестный уличный художник решил запечатлеть политика на стене невысокой постройки, расположенной в Пушкарском саду.

Граффити сопровождается надписью «Герой нашего времени». Известно, что именно в этой части города художники зачастую акцентируют внимание граждан на современных актуальных проблемах. Правда, их труд сохраняется ненадолго – коммунальщики оперативно закрашивают «настенные фрески».

Ранее сообщалось о том, что Навальный намеревается бороться с цензурой в колонии – он подал против ИК-2 три иска.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Санкт-Петербург
Граффити
Современное искусство
Уличные художники
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