«Герой нашего времени»: в центре Петербурга появилось граффити с Алексеем Навальным

Культура

В самом центре Санкт-Петербурга было обнаружено сегодня местными жителями огромное граффити с оппозиционером Алексеем Навальным. Неизвестный уличный художник решил запечатлеть политика на стене невысокой постройки, расположенной в Пушкарском саду.

Граффити сопровождается надписью «Герой нашего времени». Известно, что именно в этой части города художники зачастую акцентируют внимание граждан на современных актуальных проблемах. Правда, их труд сохраняется ненадолго – коммунальщики оперативно закрашивают «настенные фрески».

Ранее сообщалось о том, что Навальный намеревается бороться с цензурой в колонии – он подал против ИК-2 три иска.