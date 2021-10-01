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Культура
Филиал ВГИКа впервые открылся за рубежом
1 октября, 2021 10:32
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vgik.info
В Узбекистане появился филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова. Известно, что это первое обособленное подразделение вуза за рубежом.
Пока в Ташкенте обучать будут только по двум специальностям — «драматургия» и «продюсерство». В первый год студентами ВГИКа в Узбекистане смогут стать только 30 человек. Занятия начнутся 1 ноября и будут вестись на русском языке, передает Sputnik Узбекистан.
Ранее сообщалось о том, что российские власти собираются полностью финансировать фильмы, созданные отечественными специалистами.
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