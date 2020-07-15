Эрмитаж и Русский музей возобновили работу

Культура

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Государственный Эрмитаж и Русский музей сегодня открыли двери для посетителей после вынужденного перерыва в работе из-за коронавируса. Как и другие федеральные учреждения культуры, они почти четыре месяца были временно закрыты для посещения.

Однако любителям искусства придется соблюдать санитарные нормы. Обязательным будет ношение масок, также введены специальные маршруты.

Движение по экспозициям следует проходить строго в одном направлении. В перерывах между сеансами в залах будет проводиться санитарная обработка и проветривание, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что первые добровольцы, на которых была испытана российская вакцина от коронавируса, выписаны из Сеченовского университета. Сообщается, что все они чувствуют себя хорошо.