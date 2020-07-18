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Богатое на пожары лето нанесло ущерб даже в музыкальной сфере

Кирилл Савушкин
18 июля, 2020 17:46
1 мин
Photo
Flickr

Разгоревшийся в соборе Святого Петра и Павла во французском городе Нант пожар уничтожил старинный орган XVII века.

О произошедшем поведал руководитель пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ. Несмотря на то, что пожар удалось локализовать, борьба с огнем до сих пор продолжается.

«Я могу подтвердить, что большой орган полностью сгорел, его больше нет», - заявил Ферлэ в своем интервью телеканалу BFMTV.

Напомним, наше издание писало о пожаре в соборе в городе Нант, к тушению которого было привлечено более сотни пожарных-спасателей.

темы
Франция
пожар
собор
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