Культура
Богатое на пожары лето нанесло ущерб даже в музыкальной сфере
18 июля, 2020 17:46
1 мин
Flickr
Разгоревшийся в соборе Святого Петра и Павла во французском городе Нант пожар уничтожил старинный орган XVII века.
О произошедшем поведал руководитель пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ. Несмотря на то, что пожар удалось локализовать, борьба с огнем до сих пор продолжается.
«Я могу подтвердить, что большой орган полностью сгорел, его больше нет», - заявил Ферлэ в своем интервью телеканалу BFMTV.
Напомним, наше издание писало о пожаре в соборе в городе Нант, к тушению которого было привлечено более сотни пожарных-спасателей.
1 мин