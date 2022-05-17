Алла Пугачева впервые со дня отъезда за границу рассказала журналистам о планах вернуться в РФ
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева, отъезд за границу которой совпал с началом спецоперации РФ на Украине, намекнула журналистам, когда может вернуться на родину.
По ее словам, к началу учебного года ее дети — Гарри и Лиза — должны приступить к получению знаний в школе в Москве. Примечательно, что в настоящее время их обучают в онлайн-формате. Что мешает им и дальше продолжать осваивать школьную программу на «удаленке», неясно.
Пугачева подчеркнула — возвращению в столицу России неминуемо произойдёт в конце лета, передаёт газета «Известия».
Напомним, певица вместе с супругом Максимом Галкиным и двумя детьми уехала в Израиль в конце февраля. Сначала она сослалась на каникулы детей и отпуск, а потом заявила, что отправилась за границу, чтобы решить некоторые вопросы со здоровьем.
Ранее появилась информация, что против Галкина в РФ действительно могут возбудить уголовное дело.